14.000 DNA-afnames in moordonderzoek uit 1998

In het grootste DNA-verwantschapsonderzoek van Nederland ooit hebben de afgelopen drie weken 14.049 mannen vrijwillig hun DNA afgestaan. Het onderzoek moet duidelijkheid geven over de dood van de elfjarige Nicky Verstappen in 1998.

In totaal kregen 21.500 mannen een oproep om DNA af te staan. 14.049 gingen op de uitnodiging in, tot grote tevredenheid van de politie. "Uiteraard is bij een opkomst van 100 procent de kans op succes het grootst'', zei projectleider Hans Ramaekers van de politie. "Maar ook met deze opkomst kan het zo zijn dat we van alle familielijnen voldoende DNA-profielen hebben om goed onderzoek te doen.''

Vergelijken met Nicky Verstappen

Mocht blijken dat van een bepaalde familie niemand DNA heeft afgestaan, dan kan de politie familieleden vragen alsnog DNA te geven. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zal het verzamelde DNA vergelijken met het DNA dat bij Nicky Verstappen is gevonden. Het jongetje werd dood gevonden tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide in 1998.

De DNA-afnames begonnen op zaterdag 24 februari en duurden tot en met zondag. Daarvoor waren 17.500 mannen opgeroepen in Brunssum, Heerlen en Landgraaf en omgeving en in Heibloem, het Limburgse dorp waar Nicky woonde. Nog eens 4.000 mannen die in 1998 in de buurt van de Brunssummerheide woonden, maar sindsdien zijn verhuisd, kregen ook een oproep.

Wangslijm

Er staan nog afspraken met mannen die lieten weten eerder niet te kunnen komen. Van hen wordt de komende weken wangslijm afgenomen. Het afnemen van DNA bij zo'n 700 mannen buiten Limburg loopt nog. Ook meldden zich mannen die geen oproep hadden gekregen maar toch hun DNA willen afgeven. Over hen neemt de politie later een beslissing.

Geen gouden tip

Nadat eind mei vorig jaar was bekendgemaakt dat er een groot DNA-onderzoek kwam, kreeg de politie meer dan vijfhonderd tips en reacties. De gouden tip zit daar echter niet bij, aldus de politie.

Eind vorig jaar was er al een bescheiden DNA-onderzoek waarvoor 1.500 mannen zijn opgeroepen. Hun DNA wordt vergeleken met DNA op het lichaam van Nicky. Bijna duizend mannen hebben hierin hun DNA afgestaan. Het NFI-onderzoek kan nog een jaar duren.

LEES OOK: 21.000 mannen geven DNA voor moordonderzoek