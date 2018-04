14 doden bij busongeval Canada

Bij een aanrijding tussen een vrachtwagen een bus zijn in Canada veertien mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media maakten de meeste slachtoffers deel uit van een juniorenteam ijshockey.

De bus van het ijshockeyteam Humboldt Broncos werd gisterenavond (lokale tijd) in de omgeving van de stad Tisdale, in de zuidwestelijke provincie Saskatchewan (Canada), aangereden door een vrachtwagen, zo schrijft de krant The Globe and Mail.

De spelers - 16 tot 21 jaar oud - waren op het moment van het ongeval onderweg naar een wedstrijd. Van de 28 inzittenden in de bus zijn er veertien overleden. De veertien anderen werden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Drie van hen bevinden zich nog in kritieke toestand.

De Canadese premier Justin Trudeau heeft op Twitter al zijn medeleven uitgedrukt met de slachtoffers en hun nabestaanden. "Ik kan me niet inbeelden wat die ouders nu doormaken", schrijft hij.

Je ne peux imaginer ce que peuvent vivre ces parents... je suis de tout cœur avec toutes les personnes éprouvées par cette terrible tragédie, dans la communauté de Humboldt et ailleurs. https://t.co/7O0og0876w — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7 april 2018

Foto: Global News