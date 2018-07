12 jonge voetballers levend teruggevonden

Twaalf jonge voetballers en hun coach zijn na negen dagen in een ondergelopen grot in Thailand levend teruggevonden. Dat meldt BBC op gezag van de plaatselijke gouverneur.

De dertien zijn levend teruggevonden, aldus de gouverneur na een zoekactie in de Tham Luang-grot in Chiang Rai in het noorden van Thailand. Reddingswerkers hoopten dat de voetballers zich buiten het water in veiligheid hadden kunnen brengen. De jongens, die tussen elf en zestien jaar zijn, en hun trainer besloten op 23 juni naar de grot te gaan na een voetbaltraining. Thailand zit middenin het regenseizoen. De moessonregens veroorzaken vaak overstromingen in grotten.

Eerst aansterken

De evacuatie van de jongeren en hun coach zal nog niet meteen kunnen gebeuren, zegt de gouverneur nog. In afwachting daarvan blijven reddingswerkers bij hen, tot de slachtoffers sterk genoeg zijn om de meer dan drie kilometer afstand af te leggen die hen van de ingang van de grot scheidt. Delen ervan staan nog onder water, maar de gouverneur verklaarde dat het de bedoeling is om al het water uit de grot weg te pompen.

"We gaan hen voedsel brengen, maar we zijn niet zeker dat ze zullen kunnen eten omdat ze al zo lang geen voedsel hebben binnengekregen. We gaan ook een arts naar binnen brengen, die kan duiken", zei de gouverneur nog.

Handafdrukken gevonden

De duikers verklaarden eerder al dat ze een doorbraak hadden bereikt toen ze bij een bocht kwamen waar een doorgang van een 800-tal meter in twee splitste, aldus SkyNews. Die bereikten ze nadat ze een kamer konden doorkruisen die gisteren nog onbereikbaar was door hoog, troebel water. De hoop dat de dertien nog in leven waren, werd aangewakkerd nadat hand- en voetafdrukken waren aangetroffen, waardoor de reddingswerkers vermoedden dat ze zich in veiligheid hadden kunnen brengen in de dieper liggende kamer.

Hoogtechnologisch materiaal

Voor de zoektocht werd hoogtechnologisch materiaal gebruikt, zoals drones met warmtecamera's en een onderwaterrobot. Het leger, de politie en honderden vrijwilligers namen deel aan de zoekactie, net als verschillende snuffelhonden.

De zoekactie werd in binnen- en buitenland van dichtbij opgevolgd, en talrijke mensen spraken hun steun uit voor de vermisten en hun naasten. Een internationaal duikteam zocht negen dagen lang met man en macht naar de voetballertjes en hun coach. Die zoektocht was niet eenvoudig door de hevige regenval. Ook de Vlaamse duiker Ben Reymenants zocht mee. Hij woont in Phuket en werd opgeroepen om mee te zoeken.