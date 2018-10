12-12 start inzamelactie na aardbeving Sulawesi

Het Consortium 12-12 heeft zijn rekeningnummer geactiveerd voor een inzamelactie voor de humanitaire ramp in Indonesië. Dat meldt het Consortium 12-12, waarin zeven Belgische hulporganisaties verenigd zijn. In een persbericht wijst het Consortium op de meer dan anderhalf miljoen mensen die door de ramp getroffen zijn.

Volgens de officiële tellingen vielen bij de aardbeving en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi zeker 844 doden, maar er wordt gevreesd voor veel meer mensenlevens. In augustus werd Indonesië al zwaar getroffen door een aardbeving in Lombok. Giften voor de slachtoffers in Indonesië kunnen op de gezamenlijke rekening: BE19 0000 0000 1212.

Vorig jaar nog zamelde het Consortium onder de noemer 'Hongersnood 12-12' geld in voor de slachtoffers van de hongersnood in, onder meer, Zuid-Soedan, Somalië, Nigeria en Jemen. Eind 2017 werd die actie afgesloten op 12,5 miljoen.

B-FAST

Het Belgische interventieteam B-FAST komt deze namiddag samen, om de hulpoproep van Indonesië te bespreken en te bekijken hoe het efficiënt hulp kan bieden. Dat meldde een woordvoerder van premier Charles Michel. De premier verwacht dat B-FAST positief zal antwoorden op de vraag van Indonesië, dat vrijdag getroffen werd door een zware aardbeving en tsunami.

Het Consortium bestaat uit Oxfam, het Rode Kruis, Caritas, Handicap International, Dokters van de Wereld, Plan België en Unicef België. Artsen zonder Grenzen maakt geen deel uit van het Consortium. Gisteren deden Unicef en het Rode Kruis al een oproep tot giften, vandaag volgden Caritas en Oxfam. Caritas maakte ook al 40.000 euro vrij voor de eerste hulp.

Het eigen rekeningnummer van Caritas is BE88 0000 0000 4141, met de vermelding "5986 Noodhulp Indonesië", dat van Oxfam is BE37 0000 0000 2828, met vermelding "Indonesië". De Europese Unie heeft 1,5 miljoen euro vrijgemaakt voor humanitaire hulp.

