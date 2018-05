116 doden bij zandstormen in India

In het noorden van India zijn door zandstormen en daaropvolgende onweersbuien minstens 116 doden gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten.

In de deelstaat Uttar Pradesh stierven minstens 64 mensen, aldus de lokale rampenbestrijdingsdienst. In die deelstaat werd vooral het district Agra, waar het wereldberoemde mausoleum Taj Mahal staat, zwaar getroffen. Daar werden 43 doden geregistreerd. In de aanpalende deelstaat Rajasthan aan de grens met Pakistan kwamen volgens officiële cijfers minstens 31 mensen om het leven.

Bliksem

Felle rukwinden waren over de regio geraasd, waar zich ook de hoofdstad New Delhi bevindt, gevolgd door hevige regenbuien en blikseminslagen. Bomen werden ontworteld en elektriciteitspalen afgeknapt. Her en der ontstond brand.

De meeste slachtoffers vielen toen hun huizen instortten. Volgens de autoriteiten werden ze verrast in hun slaap. Vooral de eenvoudige onderkomens van de arme plattelandsbevolking met hun dakbedekking van golfplaten en hun lemen muren werden getroffen.

Schadevergoedingen

Op vele plaatsen viel de stroom uit, omgewaaide bomen blokkeerden de wegen. De regeringen van de twee deelstaten beloofden de families van de dodelijke slachtoffers schadevergoedingen van elk 400.000 roepie (bijna 5.000 euro).

Gedurende de zomer, die in India net is begonnen, komen zandstormen met hevige rukwinden in het noorden van het land vaak voor. De federale weerdiensten voorspellen voor de komende dagen in Noord- en Oost-India nog meer stormen.

Foto: archiefbeeld