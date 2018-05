11 Iraanse slachtoffers bij aanval Israël

Bij de ongeziene Israëlische aanvallen van donderdag op Syrië zijn minstens elf Iraanse slachtoffers gevallen. Dat meldt het Syrische Waarnemingscentrum voor de Mensenrechten.

Na "Iraanse" aanvallen op de door Israël bezette Golanhoogte voerde het Israëlische leger donderdag een grote vergeldingsaanval uit op verscheidene Iraanse doelwitten in Syrië. Eerder maakte het Waarnemingscentrum gewag van 23 doden, maar die balans verhoogt het in Groot-Brittannië gevestigde centrum nu tot 27 doden. Onder de 21 buitenlandse slachtoffers bevinden zich volgens directeur Rami Abdel Rahmane ook elf Iraanse slachtoffers.

In Syrië is Iran één van de bondgenoten van het regime van president Bashar al-Assad in diens strijd tegen rebellen en jihadisten. Israël is bijzonder beducht voor de Iraanse aanwezigheid in zijn buurland en voerde de voorbije maanden al verscheidene raids uit op doelwitten van het regime en zijn geallieerden: de sjiitische beweging Hezbollah en, steeds meer, stellingen van Iraanse troepen.