11 doden in noorden Europa door storm

De hevige storm heeft elf doden geëist in het noorden van Europa. Acht daarvan vielen in Duitsland, twee in Nederland, en ook in ons land kwam één persoon om het leven.

In Duitsland kwamen acht personen om het leven bij ongevallen die het gevolg waren van de storm. Onder hen twee brandweermannen. Een man van 59 jaar kwam om toen een boom op hem viel in Emmerik-Elten, in Noordrijn-Westfalen. Een vrachtwagenchauffeur van 68 jaar kwam om bij een ongeval, zegt de politie van de Duitse deelstaat. In dezelfde regio kwam een brandweerman om bij een interventie. Een andere overleed in Thüringen.

In Brandenburg, nabij de stad Cottbus, ongeveer 120 kilometer ten zuiden van Berlijn, liet een vrachtwagenchauffeur het leven, nadat hij verrast was door een rukwind op de autosnelweg. Een autobestuurder verloor in Mecklemburg-Vorpommeren de controle over het stuur, reed op een vrachtwagen, en overleefde de klap niet.

Weggeblazen In Nederland kwamen in Zwolle en Enschede twee mannen van 62 jaar om door vallende bomen. Op sommige plaatsen waaide het zo hard dat mensen letterlijk werden weggeblazen. Dit filmpje ging viraal op sociale media.

(Lees verder onder de video)

Schade in ons land In ons land viel een boom op een auto in het Waalse Grez-Doiceau. De bestuurster kwam daarbij om. In Vlaanderen is er heel wat materiële schade.

De storm kwam gisterochtend aan land in Oostende met rukwinden van meer dan 100 kilometer per uur. In West-Vlaanderen sneuvelen heel wat daken en ramen. De storm waaide van west naar oost over ons land en in de provincie Antwerpen werden de hoogste snelheden gemeten, in Deurne tot 119 kilometer per uur.