11 doden na ongeval in Pakistan

In Pakistan zijn deze ochtend minstens elf mensen om het leven gekomen bij een verkeersongeval in het zuiden van het land.

In Hyderabad, in de provincie Sindh, botste een minibusje op een vrachtwagen die uit de tegenovergestelde richting kwam, aldus de politie. Aan boord van het busje zaten verkopers van een private firma. Naast de dodelijke slachtoffers, raakten ook twee personen gewond.

4.000 verkeersdoden per jaar

In Pakistan komt het vaak tot verkeersongevallen als gevolg van een beperkte infrastructuur, slecht onderhouden voertuigen en roekeloos rijgedrag. Volgens de Pakistaanse dienst voor statistiek doen er zich jaarlijks ongeveer 9.000 ongevallen voor. Hierbij laten per jaar meer dan 4.000 mensen het leven.