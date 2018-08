10de dode bij bosbranden Californië

In de Amerikaanse staat Californië hebben de natuurbranden die de regio al sinds midden juli teisteren, een tiende dode veroorzaakt. Een 40-jarige brandweerman die de brand Carr bestreed en reageerde op een oproep, is omgekomen in een auto-ongeval in de county Tehama, zo meldt het California Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire).

Het gaat al om de achtste dode gelinkt aan Carr, onder wie drie brandweermannen. De brand beslaat volgens Cal Fire een oppervlakte van bijna 72.000 hectare in de county's Shasta en Trinity. De meer dan 4.700 gemobiliseerde brandweerlieden hebben de brand voor 48 procent onder controle.

Carr verwoestte 1.077 woningen, 22 commerciële gebouwen en 500 bijgebouwen, terwijl het vuur 191 woningen, 26 commerciële gebouwen en 65 bijgebouwen beschadigde. De vlammen bedreigen daarnaast nog meer dan 520 gebouwen.

(Meer onder de video)

Ferguson en Holy Fire

In Californië woeden in totaal nog zeventien natuurbranden, waaronder ook de brand Ferguson nabij het gebergte Sierra Nevada. Die kostte het leven aan twee brandweermannen, verwondde veertien mensen en verwoestte tien gebouwen. Het vuur beslaat in totaal 38.500 hectare. Grote delen van het populaire natuurpark Yosemite National Park al sinds 25 juli niet meer toegankelijk.

Verder woedt ook nog altijd de ‘Holy Fire’ in het zuiden van de staat. Gisteren werden de inwoners daar nog verplicht geëvacueerd omdat het vuur te dicht bij de hun huizen kwam.

Vlammenzee

Eind vorige maand kwamen nog een vrouw en haar twee achterkleinkinderen om in Californië. Ze werden in hun huis verrast door de oprukkende vlammenzee.