10 opvallende momenten van 1 jaar Trump

Het is vandaag precies één jaar geleden dat Donald Trump de eed aflegde als 45ste president van de Verenigde Staten. Gedurende dat jaar haalde de president meermaals wereldwijd de nieuwsuitzendingen vanwege zijn opmerkelijke uitspraken of opmerkelijke handelingen. We selecteerden tien opvallende momenten.

Discussie over opkomst eedaflegging

Meteen na de eedaflegging ontstond commotie over de opkomst. Volgens de woordvoerder van de kersverse president kwam er nooit eerder zo veel volk opdagen voor een eedaflegging, maar dat bleek een leugen te zijn.

De handdruk tussen Merkel en Trump

Dan was er ook het ongemakkelijke moment tussen Trump en de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Beiden zaten naast elkaar in de Oval Office bij een ontmoeting, en kregen meermaals de vraag om elkaar voor de aanwezige camera’s de hand te schudden. Alleen deed Trump alsof hij de vraag niet gehoord had. Op een persconferentie nadien gaven Trump en Merkel elkaar wel gewoon de hand.

Covfefe

De wereld was ook een tijdje in de ban van een erg mysterieuze tweet van de Amerikaanse president. In het bericht op de sociaalnetwerksite werd namelijk een onbestaand woord gelanceerd: Covfefe. De mysterieuze tweet deed de sociale media ontploffen: mensen vroegen zich massaal af wat de president met het raadselachtige woord bedoelde.

Dom? “Ik ben eerder geniaal”

Ook een andere uitspraak op Twitter haalde begin deze maand de nieuwbulletins. Trump schreef er dat hij zichzelf erg slim vindt, misschien zelfs geniaal. Het was zijn manier om te reageren op de beschuldigingen in het boek van Michael Wolff, waarin de president omschreven wordt als een “dommerik” en een “klein kind”.

Trump breekt gouden regel bij eclips

Eind augustus tuurden bijna alle Amerikanen naar de hemel voor de totale eclips, zo ook de Amerikaanse president. Samen met zijn vrouw Melania ging hij op het balkon van het Witte Huis naar de zonsverduistering kijken. En dat moment ging niet onopgemerkt voorbij. Trump brak namelijk de enige regel die bij een zonsverduistering van toepassing is, namelijk dat je vooral niet onbeschermd naar de zon mag kijken.

Trump gooit met keukenrollen

Het bezoek van Trump aan Puerto Rico ging ook niet bepaald onopgemerkt voorbij. De Amerikaanse president bezocht er een noodopvang na de doortocht van orkaan Maria, en smeet er met rollen keukenpapier naar de mensen die wachtten op noodhulp.

Trump wil op eerste rij staan

Dan was er ook het opmerkelijke incident op de NAVO-top. De leden kregen een rondleiding in het nieuwe gebouw van de NAVO, maar Trump kon het niet zo goed verdragen dat hij niet helemaal vooraan liep. Vooral de premier van Montenegro zal dat geweten hebben. Hij kreeg een stevige duw van Trump.

Trump vindt nieuw land uit

Na een lunch met Afrikaanse leiders nam de Amerikaanse president uitgebreid de tijd om ‘Nambia’ te bewieroken voor hun uitstekende gezondheidszorg. Alleen bestaat ‘Nambia’ helemaal niet, en bedoelde Trump eigenlijk Namibië.

De uitspraak van Trump werd op gegniffel onthaald op sociale media. Daar vroegen verschillende mensen zich af of trump het in zijn toespraak had over Gambia, Zambia of Namibië.

Melania duwt zijn hand weg

In het eerste jaar van Trumps presidentschap werd ook druk gespeculeerd over mogelijke huwelijksproblemen tussen de president en zijn vrouw Melania. Op verschillende momenten lijkt de First Lady namelijk de hand van haar echtgenoot weg te duwen en dat voor het oog van de camera’s. Zoals in Israël bijvoorbeeld: daar reikte Trump zijn vrouw de hand, maar Melania moest daar niets van weten en sloeg subtiel zijn hand weg.

Trump kiepert visvoer in vijver

Tot slot was er ook heel wat te doen over het bezoek van Trump aan Japan. Samen met de Japanse premier Shinzo Abe ging hij er koikarpers voederen in de vijver van het Akasaka-paleis in de Japanse hoofstad Tokio.

Trump werd meteen verweten dat hij het protocol aan zijn laars had gelapt en dat hij zich onbeleefd had gedragen, want hij kieperde het bakje visvoer na enkele seconden helemaal om boven de vijver. Achteraf bleek dat Trump gewoon het voorbeeld had gevolgd van Abe.