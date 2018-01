10 militairen sterven bij helikoptercrash

Tien inzittenden van een legerhelikopter in het noordoosten van Colombia zijn om het leven gekomen toen het toestel in een landbouwzone crashte. Dat laat het Colombiaanse leger weten.

“We bevestigen dat alle tien de inzittenden om het leven zijn gekomen”, zegt generaal Ricardo Gomez op Twitter. Het toestel, een MI-17 van Russische makelij, stortte neer in Segovia in het departement Antioquia. Aan boord zaten onder meer twee officieren en twee onderofficieren, maar ook twee burgers die deel uitmaakten van de onderhoudsploeg van de militaire luchtvaart.

"Wat een verdriet!"

“Op dit moment zijn onze troepen en een team van onderzoekers op weg naar de site van het ongeval”, liet het leger vlak voordien al weten. “Wat een verdriet! Mijn gedachten gaan uit naar de families van de slachtoffers”, tweette de Colombiaanse president Juan Manuel Santos.

“We hebben een onderzoek geopend om de oorzaak van dit ongeval te bepalen”, liet Defensieminister Luis Carlos Villegas op Twitter weten.

Slecht weer

In juni 2016 stierven zeventien Colombiaanse militairen toen hun helikopter neerstortte in het oosten van het land. Dat ongeval was te wijten aan slechte weersomstandigheden. Ook bij het ongeval vandaag kunnen fikse regenbuien en een grauw weerbeeld aan de oorzaak liggen. De getroffen militairen waren op hulpmissie tegen de militanten van het rebellenleger.

