10 doden bij Turkse aanval op Koerden

Bij de Turkse bombardementen op Koerdische milities in de Noord-Syrische regio Afrin, zijn tien mensen gedood. "Er werden zeven burgers gedood, onder wie een achtjarige jongen, twee strijdsters en één strijder", zegt Birusk Hasakeh, de woordvoerder van de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) in Afrin.

Eerder vandaag had de politieke arm van de YPG, de Democratische Unie Partij (PYD), al te kennen gegeven dat de Turkse bombardementen 25 burgers verwondden. Ook Turkije had zelf al gewag gemaakt van slachtoffers, maar die zouden volgens het land enkel onder de Koerdische milities gevallen zijn.

Turkije lanceerde vandaag een grondoffensief in Afrin, 'Operatie Olijftak' genaamd. De Syrische stad valt onder de controle van de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG). Die Koerdische militie was in Syrië één van de belangrijkste bondgenoten tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS), maar Turkije beschouwt YPG als een Syrische tak van de verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK.

Het is al de tweede keer dat Turkije de grens met Syrië oversteekt. De eerste keer was in 2016.

