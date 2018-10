Bij een explosie in een polytechnische school in Kertsj, in het oosten van het schiereiland Krim, zijn tien doden gevallen. Dat hebben de medische diensten aan het Russische persagentschap TASS gezegd.

"Volgens de voorlopige gegevens zijn er tien mensen gestorven", zei een woordvoerder. Er zouden ook zo'n 70 gewonden zijn gevallen.