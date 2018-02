1 op de 6 jongeren doet aan sexting

Sexting komt steeds meer voor. Dat blijkt uit een analyse van alle sextingstudies die tot nu toe zijn uitgevoerd, waarover de kranten van Mediahuis berichten. Jongeren sturen en ontvangen dus steeds vaker naaktselfies en andere pikante foto’s. “Nu weten we dat het tot de normale ontwikkeling behoort", zeggen onderzoekers.

Ruim één op de vier jongeren ontvangt weleens seksueel getinte boodschappen of foto’s van een vriend of vriendin. Een op de zes heeft zelf al zo een foto of bericht verstuurd. Daarbij is er geen verschil tussen jongens en meisjes. Beiden doen even vaak aan sexting.

Normale ontwikkeling

Voor de studie zijn 39 onderzoeken van over de hele wereld samengelegd. In totaal namen daaraan 110.380 minderjarigen deel. Daaruit blijkt dus dat sexting zeker geen zeldzaam fenomeen is.

“Toen we in 2013 voor het eerst in Vlaanderen onderzoek naar sexting deden, gingen we er nog van uit dat het om een marginaal fenomeen ging en over gedrag dat je dus beter voorkomt. Intussen liggen ook in Vlaanderen de resultaten in de lijn van dit internationaal onderzoek”, zegt onderzoeker Joris Van Ouytsel van de Universiteit Antwerpen in De Standaard. “Nu weten we dat het tot de normale ontwikkeling behoort, en dat we jongeren moeten leren om hier goed mee om te gaan.”

Smartphone

Dat sexting alsmaar vaker voorkomt, is geen verrassing. Volgens onderzoekers komt dat omdat de smartphone steeds verder verspreid raakt. Jongeren sturen hun pikante foto’s dan ook vooral door via apps die specifiek zijn voor smartphones, zoals Whatsapp en Snapchat. “Die wekken ten onrechte de indruk dat het echt om privé-uitwisselingen gaat”, waarschuwt Van Ouytsel.

Het zijn bovendien niet alleen jongeren die aan sexting doen. Andere studies, onder andere bij studenten in het hoger onderwijs en bij volwassenen, tonen dat ook zij pikante foto’s doorsturen en ontvangen.