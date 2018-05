1 op de 5 Britse baby's wordt geaborteerd

Een op de vijf Britse baby’s wordt geaborteerd. Dat cijfer komt vandaag vooral naar boven in Ierse media, omdat er vrijdag beslist wordt over de abortusregels in de Ierse grondwet. Momenteel is elke zwangerschapsafbreking op Ierse bodem verboden. De tegenstanders van de abortuswet komen met de cijfers naar buiten en benadrukken dat ze de Britse abortuscultuur niet willen in Ierland. Dat schrijft de krant De Standaard.

Het Britse Office of National Statistics (ONS) registreerde 862.785 'bevruchtingen' in 2016. Het gaat daarbij om een combinatie van geboortes, doodgeboortes en abortussen. In datzelfde jaar vonden ongeveer 190.000 medisch ingeleide abortussen plaats. Het gaat met andere woorden om een op de vijf bevruchtingen.

Volgens de cijfers zou een op de drie Britse vrouwen ooit in haar leven een abortus laten uitvoeren. Dat komt omdat er een cultuur heerst waarbij vruchtbaarheid ingepland wordt in functie van vrouwen hun opleiding, hun thuissituatie of hun carrière.

Twaalf abortussen per duizend vrouwen in België

Dat een op de vijf bevruchtingen in Groot-Brittannië in een abortus eindigt, is al jaren een constante. Bovendien komt het cijfer ook overeen met dat in andere West-Europese landen. Welk aandeel ervan medisch noodzakelijk was, is echter niet bekend.

In Engeland zijn er zeventien abortussen per duizend vrouwen. Ter vergelijking, in België zijn dat er twaalf. Zo’n twintig jaar geleden zou dat cijfer ongeveer veertig geweest zijn. De abortuscijfers in West-Europa zijn in elk geval relatief laag en gaan ook in dalende lijn.