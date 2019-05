1 op de 2 zelfstandigen kreeg afgelopen 5 jaar klacht van buren

Ruim de helft van de handels- en horecazaken kreeg de afgelopen vijf jaar klachten van boze buren. Die gaan vooral over lawaai-, verkeers- en geurhinder. Bij 13 procent van de ondernemers leidden de klachten in het verleden al tot een rechtszaak.

Luidruchtige cafégangers, te veel geparkeerde auto’s voor de deur, spelende kinderen die te hard joelen: bewoners hebben vaak allerhande klachten over hun zelfstandige buren. Het aantal horeca-uitbaters en handelaars dat al misnoegde buren op z’n dak kreeg, is de voorbije vijf jaar met 10 procent gestegen. 56 procent kreeg in die periode af te rekenen met klachten van omwonenden. Dat blijkt uit cijfers van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ).

Zo’n zes op de tien zelfstandigen kwamen tot een onderling akkoord met de omwonenden. De helft was dan ook bereid om investeringen te doen om de goede vrede te bewaren. Toch leidden de klachten bij 13 procent tot een rechtszaak. 7 procent van de handels- en horecauitbaters heeft door de ernstige strubbelingen met de buren overwogen om de deuren te sluiten. 18 procent dacht als gevolg van klachten aan een verhuis.

“We willen allemaal genieten van een uitgebreid winkel- en horeca-aanbod op wandelafstand, maar we willen die handelszaken niet in onze achtertuin”, klinkt het bij het NSZ. “Dat is nefast voor het ondernemerschap.”