1 op de 15 migranten overleeft oversteek via Middellandse Zee niet

In 2018 is 1 op de 15 migranten omgekomen terwijl ze de oversteek van de Middellandse Zee waagden vanuit Libië naar Italië of Malta. In 2017 ging het nog om 1 op de 38. Dat zegt het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR).

In juni kwam de regering van de extreemrechtse Lega en de populistische Vijfsterrenbeweging in Italië aan de macht kwam en reddingsschepen van ngo's begon weg te sturen. De UNHCR klaagt aan dat daardoor ook alsmaar meer migranten na hun redding vast kwamen te zitten op zee wegens interne Europese strubbelingen over welke landen hen moet opvangen.

"Levens redden is geen keuze en ook geen politieke zaak, maar een eeuwenoude plicht", zegt Hoge Commissaris Filippo Grandi. Hij pleit voor een "langetermijnbenadering gebaseerd op regionale samenwerking", waarbij "mensenlevens en waardigheid" centraal staan.

In 2018 maakten in totaal bijna 117.000 migranten de hachelijke tocht over de Middellandse Zee, 55.700 minder dan in 2017. Dagelijks stierven acht mensen op weg van Noord-Afrika en het Midden-Oosten naar Zuid-Europa. Specifiek in de Middellandse Zee kwamen vorig jaar minstens 2.275 mensen om.

In Italië zakte het aantal aankomsten fors met 80 procent tot 23.400 mensen, terwijl het aantal migranten dat voet aan land zette in Spanje, meer dan verdubbelde tot 65.400. Ook Griekenland zag een stijging met 45 procent tot 50.500.