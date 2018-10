1 miljoen euro voor 'Indonesië 12-12' na een week

Na de aardbeving en tsunami in Indonesië heeft de inzamelactie van het Consortium 12-12 na een week een miljoen euro opgeleverd. "De natuurramp blijft onze medeburgers beroeren en aanzetten tot solidariteit", klinkt het bij het consortium.

De teller van een miljoen is sinds vandaag overschreden, en dat een week na de opstart van de actie. Daarbij zijn ook de bijdragen van de Vlaamse regering ter waarde van 250.000 euro en van de provincie Waals-Brabant van 250.000 euro inbegrepen. Het consortium benadrukt dat giften en andere vormen van steun nog steeds welkom blijven.

Zeven ngo's

Consortium 12-12 is een platform dat zeven grote ngo's samenbrengt die actief zijn op het gebied van humanitaire noodhulp. In het geval van een ramp of humanitaire crisis bundelen ze hun krachten en lanceren ze samen een fondsenwervende campagne om de slachtoffers te helpen. De leden zijn Caritas International.be, het Rode Kruis, Handicap International, Dokters van de Wereld, Oxfam-Solidariteit, Plan International België en UNICEF België.

Hoogste noden

"Onze leden hun acties spitsen zich voornamelijk toe op de hoogste noden", klinkt het bij het consortium. "Zoals de verdeling van voedsel, drinkwatervoorziening en verbetering van sanitair en hygiëne, gezondheidszorg en bescherming van kwetsbare groepen."