1 jaar Trump: protest in zeker 300 steden

Eén jaar na de inauguratie van Donald Trump als president van de Verenigde Staten, zullen in minstens driehonderd Amerikaanse steden protestmarsen worden georganiseerd. Ook in Europa zullen er betogingen zijn. Er wordt verwacht dat er vele tienduizenden mensen aanwezig zullen zijn.

Vorig jaar liepen meer dan drie miljoen mensen mee in verschillende betogingen tegen de aanstelling van Donald Trump als president. De meesten droegen toen een roze muts met kattenoortjes als protest tegen de vastgoedmagnaat en televisiester die als 43ste president van de Verenigde Staten was ingehuldigd.

Morgen staan in meer dan 300 Amerikaanse steden opnieuw manifestaties gepland waarop tienduizenden betogers worden verwacht. De optochten willen iedereen verenigen die tegen de politiek is die door de republikeinse meerderheid werd gelanceerd.

Mid-term stemming

De organisatie Women’s March heeft een concreet doel vooropgesteld: onder mom van ‘de macht zit in de verkiezingsurnes’ roept de organisatie op om elke frustratie duidelijk te laten blijken in het stembureau. “De vrouwenmars heeft een heel krachtige beweging doen ontstaan die duizenden militanten heeft geïnspireerd”, zegt Tamika Mallory, ondervoorzitter van de beweging. “Tegen de mid-term verkiezingen dit najaar moeten we dat werk omzetten in acties.”

Net als vorig jaar zullen ook in verschillende Europese hoofdsteden optochten plaatsvinden.

