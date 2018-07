1 dode en meerdere gewonden bij schietpartij Toronto

Bij een schietpartij in de Canadese stad Toronto zijn minstens een dode en dertien gewonden gevallen. De schutter opende het vuur op het terras van een restaurant. De politie bevestigt dat hij is omgekomen tijdens in een vuurgevecht. Men sluit terrorisme niet uit.

De schietpartij gebeurde iets na 22 uur lokale tijd. Volgens getuigen vuurde de man, die volledig in het zwart gekleed was, minstens twintig schoten af.

Een vrouw overleed en meerdere mensen werden zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Onder hen een meisje dat in kritieke toestand is. Ook ter plaatse worden er gewonden verzorgd.

John Tulloch, een ooggetuige, zegt dat hij eerst dacht dat het om vuurwerk ging. "De schoten werden snel afgevuurd met pauzes tussenin", zegt hij. "Toen zagen we dat mensen onze richting uitkwamen, dus zijn we beginnen lopen."

(Lees verder onder de video)

Burgemeester John Tory roept de omwonenden op om kalm te blijven. Hij is boos dat dit gebeurt in zijn stad en zegt dat er "een wapenprobleem is omdat te veel mensen een wapen dragen". Ook de premier van Ontario, Doug Ford, heeft gereageerd. Hij denkt aan de slachtoffers en hun familie en bedankt de hulpdiensten.

My heart goes out to the victims and loved ones of the horrific act of gun violence in Toronto. Thank you to all the first responders for acting quickly to help everyone affected.