1 dode bij schietpartij in school in VS

Bij een schietpartij in een middelbare school in Benton, in de Amerikaanse staat Kentucky, heeft een schutter één persoon gedood en meerdere mensen verwond. Dat meldt de gouverneur Matt Bevin op Twitter. De schutter is ondertussen opgepakt.

“Een tragische schietpartij in Marshall County High School”, zegt de gouverneur. “De schutter is opgepakt, een dode is bevestigd, meerdere gewonden.”

Tragic shooting at Marshall County HS...Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded...Much yet unknown...Please do not speculate or spread hearsay...Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us...