Brokstuk van viaduct E17 stort door dak van bus De Lijn

Opnieuw is er een brokstuk van het E17-viaduct in Gentbrugge gevallen, deze keer is het stuk beton dwars door het dakraam van een bus van De Lijn gevallen. “Het is levensgevaarlijk geworden om nog langer onder dat viaduct te wandelen of te fietsen”, zegt sp.a-parlementslid Joris Vandenbroucke.

De zone van de openbaarvervoermaatschappij De Lijn en de park-and-ridezone onder de brug worden nu zo snel mogelijk vrijgemaakt. Dat is vanmiddag beslist na een overleg van het Agentschap Wegen en Verkeer met De Lijn, de stad Gent en de lokale politie. Het viaduct in Gentbrugge kwam in juli al onder verhoogd toezicht nadat betonrot was opgetreden. De brug wordt pas in 2020 gerenoveerd en regelmatig vielen er al brokstukken naar beneden.

Vorige week liet het Agentschap Wegen en Verkeer nog op twee plaatsen netten bevestigen aan de onderzijde van het viaduct. Die zorgen voor extra bescherming in twee risicozones waar in het verleden stukjes beton zijn losgekomen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer overlegde vanmiddag met De Lijn, de stad Gent en de lokale politie. "De veiligheid is voor alle partijen het belangrijkste. Alle zones van De Lijn en de park-and-ride onder het viaduct worden vrijgemaakt", zegt woordvoerster Sylvie Syryn van Wegen en Verkeer. "Voor de onderdoorgangen gaan we bekijken waar het veilig kan en waar er dingen moeten worden afgesloten, vooral voetpaden en fietspaden. Het is niet nodig om alles af te sluiten, want de betonschade is vooral ter hoogte van de betonpijlers, die niet op de weg staan." De timing van de ontruiming onder het viaduct is nog niet duidelijk. "We gaan nu samenzitten met kleine werkgroepen, om te kijken waar er onder meer omleidingen en afsluitingen moeten komen. De ontruiming zal nog niet voor volgende week zijn, maar het zal wel op korte termijn gebeuren", zegt Syryn.

Er waren al eerder extra maatregelen genomen, maar het Agentschap wil niet wachten op de volledige renovatie, die in 2020 moet starten. Het viaduct is 1,6 kilometer lang en de werken zouden twee jaar duren, één jaar in elke rijrichting. De brug werd in 1970 in gebruik genomen en er passeren bijna 90.000 voertuigen per dag.