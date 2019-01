Britse premier overleeft vertrouwensstemming

De Britse premier Theresa May heeft de vertrouwensstemming in het Britse parlement nipt overleefd. 325 leden stemden voor haar aanblijven, 306 parlementariërs zagen haar liever gaan.

Labourleider Jeremy Corbyn had gisteren opgeroepen tot de vertrouwensstemming, nadat May er niet in geslaagd was om het brexitakkoord waarover ze onderhandelde met de Europese Unie, goedgekeurd te krijgen in het Britse House of Commons.

Na enkele erg bewogen toespraken, waarbij het House luidruchtiger was dan ooit, brachten de parlementariërs vanavond hun stem uit. Uit de stemming blijkt de enorme verdeeldheid van de Britse parlementsleden: May kon haar overwinning vanavond maar nipt verzilveren.

In een toespraak deelde de Britse premier achteraf mee dat ze alles in het werk zal stellen om het resultaat van het brexitreferendum uit 2016 ten uitvoer te brengen. Dat is overigens de taak van alle parlementariërs, beklemtoonde ze.

May zal de komende dagen samenzitten met de leiders van andere politieke partijen. Maandag moet ze zich opnieuw in het parlement aandienen met een aangepast brexitplan.