Boris Johnson, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, neemt ontslag uit de regering-May. Eerder stapte ook brexitminister David Davis op.

Het was het kabinet van May dat het ontslag van Johnson omstreeks 16 uur bekendmaakte. "Zijn vervanging zal snel aangekondigd worden. De eerste minister bedankt Boris voor zijn werk", staat in de korte mededeling.

Het ontslag van Johnson komt niet uit de lucht vallen. Gisterenavond nam ook brexit-minister David Davis ontslag. Hij kon zich niet vinden in het 'compromis' dat premier May binnen de regering doorgedrukt heeft over de Brits-Europese relaties na de brexit.

Daarin staat onder meer dat na de brexit het vrij verkeer van goederen behouden moet blijven, maar dat er wel nieuwe regels zouden komen voor de dienstensector. Het VK zou uit de Europese douane-unie stappen, maar er tegelijk zeer nauw mee blijven samenwerken. Voor Davis is deze "zachte brexit" geen echte brexit.

Kleurrijk figuur

Na het vertrek van Davis was het afwachten of nog andere ministers zijn voorbeeld zouden volgen. Met Boris Johnson is dat dus het geval, waarmee May haar meest kleurrijke minister verliest. De voormalige burgemeester van Londen nam nooit een blad voor de mond en staat erom bekend dat hij de ambitie koestert zelf eerste minister te worden.

Voor May lijkt het lang voorspelde moment van de waarheid aangekomen. Als het vertrek van Davis en Johnson tot nog meer ontslagen zou leiden of een rebellie onder de Conservatieve parlementsleden in gang zou zetten, kan de eerste minister zelf tot ontslag gedwongen worden. Er moeten minstens 48 Tories een motie van wantrouwen indienen vooraleer hun fractie een vertrouwensstemming moet organiseren.

Vertrouwen

De omgeving van May heeft er evenwel vertrouwen in dat de ontevreden 'ultra's' nooit de meer dan 150 benodigde stemmen kunnen verzamelen om May onderuit te halen. In een toespraak in het Britse Lagerhuis, kort na het ontslag van Johnson, hield May voet bij stuk. Ze benadrukte dat de door de regering goedgekeurde strategie neerkomt op "de juiste brexit".

Vanavond spreekt ze ook haar eigen fractie toe. Mogelijk wordt dan al duidelijk of ze kan aanblijven. In EU-middens wordt koel gereageerd op de ontslagen. "Politici komen en gaan, maar de problemen die ze voor de mensen gecreëerd hebben, blijven bestaan", zegt Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk. "Ik kan alleen maar betreuren dat samen met Davis en Johnson ook het idee van de brexit niet verdwenen is. Maar... wie weet?"