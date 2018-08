Brief Dutroux aangekomen bij nabestaanden

De brief die Marc Dutroux via zijn advocaat aan zijn slachtoffers en hun nabestaanden heeft geschreven, is vandaag aangekomen bij de vroegere advocaat van Paul Marchal. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.

In die brief zegt de advocaat dat Dutroux belooft dat hij nooit meer op eigen initiatief contact zal zoeken. Maar hij is wel bereid om te antwoorden op hun vragen. De voormalige advocaat van Marchal zal de brief nu inscannen en hem opsturen naar Marchal zelf. De familie van Eefje heeft voorlopig nog niets ontvangen.

