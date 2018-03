Boonen: "Zou niet meer meekunnen"

Tom Boonen volgt zaterdag Milaan – Sanremo niet meer vanuit het peloton, maar wel vanuit de commentaarcabine. Boonen is dan co-commentator tijdens onze rechtstreekse uitzending van La Primavera. Donderdag maakte hij tijd voor al jullie vragen over de eerste grote klassieker van het wielerseizoen.

Boonen kreeg onder andere een vraag over het doel van Philippe Gilbert om zijn rijtje monumenten verder aan te vullen met Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. “De kans dat het hem lukt, bestaat zeker. Het is een heel moeilijk gegeven om die vijf klassiekers te winnen. Met het weer dat ze zaterdag voorspellen, lijken zijn kansen in één keer een pak groter voor zaterdag. Ik zie hem een rol van betekenis spelen.”

Toch geeft Boonen Gilbert nog meer kans om Parijs-Roubaix te winnen. “Dat is misschien de wedstrijd die hem het minst ligt van nature uit, maar met zijn leeftijd en alles dat erbij komt, heeft hij daar misschien wel iets meer kans dan in Milaan-Sanremo.”

"De lijm bij Quick-Step"

Gilbert begint als een van de kopmannen bij Quick-Step Floors. Voor de troepen van Patrick Lefevere is het het eerste klassieke voorjaar zonder Tom Boonen. “Quick-Step is veel meer dan ik alleen. Dat hebben ze ook al aangetoond. De grote vraag is hoe de verdeling zal zijn bij de klassiekers. Ik was wat de lijm tussen de verschillende kopmannen, nu zal het ook wel werken.”

"Nog geen sterke indruk van Sagan"

Voor velen is wereldkampioen Peter Sagan dé grote topfavoriet om Milaan-Sanremo te winnen. “Hij is één van de favorieten, maar hij heeft in mijn ogen nog geen heel sterke indruk nagelaten. Toch niet in de Strade Bianche. Maar hij zal er zeker staan en de koers mee kleuren.”

Inruilen

Tom Boonen zelf kon Milaan-Sanremo nooit winnen. Of hij een van zijn zeges in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix daarvoor zou inruilen? “Van zijn leven niet! Sanremo is een wedstrijd die ik graag gereden heb en graag had gewonnen. Maar ik haal veel meer voldoening uit het winnen van de Ronde of Roubaix.”

"Zou niet meer meekunnen"

Zaterdag zit Boonen voor het eerst niet op de fiets in La Primavera. “Maar goed ook, want ik zou helemaal niet meer meekunnen”, zegt hij zelf. “De laatste weken heb ik opnieuw wat gefietst, de goesting was er. Het gaat nog altijd goed, maar ik heb nog altijd niet meer dan twee uurtjes gefietst. Als ik nog zou meekunnen, moeten die andere mannen eens goed gaan nadenken.”

Eerste klassieker als co-commentator

Boonen heeft ook zin in zaterdag. “Niet omdat het mijn eerste klassieker is als co-commentator. Maar het is wel de saaiste koers die er is. Om dan een paar uurtjes bij mekaar te praten, dat wordt de grootste uitdaging”, zegt hij met een knipoog. “Met het weer kan het een heel spannende koers te worden en dan hoop ik mijn expertise van vroeger te kunnen gebruiken.”