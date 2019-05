Bonte: “Als sp.a nog eens verliest, kunnen we de partij begraven”

Sp.a’er Hans Bonte vindt dat zijn partij de komende jaren maar beter in de oppositie kan herbronnen. Dat zei hij in De Ochtend op Radio 1. “De verkiezingsuitslag kan niet anders dan leiden tot een zeer slechte regering, zonder samenhang of eenheid, en in een slechte regering verliest iedereen die erin zit. Als sp.a nog eens verliest, kunnen we de partij begraven.”

Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) verdwijnt na meer dan 25 jaar uit het federaal parlement. Hij stond op een lijstduwersplaats op de sp.a-Kamerlijst en raakte zondag niet herverkozen.

Het algemene resultaat van de socialisten was niet goed. De sp.a leed opnieuw een verkiezingsnederlaag. In de Kamer houdt ze nog 9 van de 13 zetels over. In Vlaanderen zijn Vlaams Belang en in mindere mate PVDA en Groen de winnaars van de verkiezingen, in Wallonië wint links, met Ecolo en PVDA.

“Deze uitslag kan niet anders dan leiden tot een zeer slechte regering, zonder samenhang of eenheid. Ik denk dat daar nooit een deftig project uit kan groeien”, zei Bonte in De Ochtend.

Slechte regering afgestraft

“En het is intussen bewezen dat een slechte regering tot gevolg heeft dat iedereen die erin zit, verliest. Als sp.a nog eens verliest, kunnen we de partij begraven. Onze plaats is de plaats die de kiezer ons gegeven heeft, in de oppositie.”

Volgens de Vilvoordse burgemeester moet de partij dus nu vooral herbronnen in de oppositie. “Dat zal nodig zijn om de jonge verkozen mandatarissen de stiel te laten leren, maar ook om te werken aan een geloofwaardig project, een geloofwaardig initiatief. Dat is de uitdaging.”

Bontes partijgenoot en minister van Staat Johan Vande Lanotte is gisteren door de koning aangesteld als informateur, samen met MR-kopstuk Didier Reynders. Maar dat is geen voorspeller van de regeringscoalitie, vindt Bonte. “Ik denk niet dat je de informateur moet beschouwen als iemand die een voorbode is van een regeringscoalitie waarin de partij van die informateur dan aanwezig is. Johan zal met al zijn ervaring vooral moeten zoeken naar iets dat werkbaar kan zijn, maar ik denk niet dat een regering met N-VA, sp.a en alle andere verliezers van de verkiezingen op Vlaams niveau tot een deftig beleid leidt. Daar geloof ik niks van.”