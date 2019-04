Onderzoekers van de universiteit van Murdoch in het Australische Perth hebben camera’s gebonden aan de vin van acht witte haaien. Ze willen zo beter begrijpen hoe de haaien bewegen en jagen in omgevingen zoals die van Dyer Island in Zuid-Afrika, waar zeewier dicht op elkaar groeit.

Wetenschappers hebben altijd gedacht dat witte haaien wachten aan de rand van die “zeewierbossen” op hun prooien, omdat de haaien zelf te groot zouden zijn om door het zeewier te manoeuvreren.