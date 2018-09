Bloedgevers krijgen voordeel in computerspel

In Nederland krijgen mensen die zich als nieuwe bloeddonor registreren, een voordeel in het computerspel League of Legends. Een simpele selfie volstaat om een nieuwe Skin te krijgen voor personage Thresh. Op die manier wordt geprobeerd om jongeren aan te zetten regelmatig bloed te geven.

