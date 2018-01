In Klemskerke bij de Haan heeft een blikseminslag vanavond een huis vernield. De bewoonster raakte niet gewond.

De bliksem viel even na 19 uur neer op de woning in de Duiveketestraat, en zette die meteen in brand. De bewoonster, een vrouw van 60, raakte op tijd buiten. Ze kon zelf ook haar twee katten redden. Ze zal de nacht bij familie doorbrengen, want haar woning is volledig verwoest.

Vanavond trok een zware buienzone met hagel en onweer over het land. Ook vannacht kan het nog donderen.