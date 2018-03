Blessure Kane lijkt mee te vallen

Harry Kane kan maar een maand niet spelen. Dat bevestigde Tottenham op de officiële clubwebsite. Er wordt verwacht dat de spits in april al terug kan trainen. Voor Engeland is dit zeer goed nieuws, aangezien er eerst getwijfeld werd of Kane wel beschikbaar zou zijn voor het WK deze zomer.

Vorig weekend moest Kane in de wedstrijd tegen AFC Bournemouth na een halfuur al het veld verlaten. Aanvankelijk werd er gevreesd voor een blessure dat hem enkele maanden aan de kant zou houden, maar na de eerste scans lijkt het erop dat de Engelsman slechts een paar weken out zal zijn. Als alles goed gaat, moet Engeland dus geen schrik hebben voor zijn steraanvaller.

TEAM NEWS: Preliminary assessments have confirmed that @HKane has damaged lateral ligaments in his right ankle.



The England striker sustained the injury following a challenge in our 4-1 win over Bournemouth on Sunday and is expected to return to First Team training next month. pic.twitter.com/q4sOSJHhPT