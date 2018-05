Zwemmen in het kanaal is verboden

Enkele jongeren werden vandaag opgemerkt toen ze van een spoorwegbrug in de vaart sprongen. Zowel zwemmen in kanalen als er vanop bruggen in springen, is echter verboden in België. Je riskeert er zelfs een gasboete voor.

In de buurt van Leuven werden vandaag de eerste kanaalzwemmers gespot. Jongeren sprongen er in de vaart Leuven-Mechelen en zochten zo verkoeling bij het warme weer van dit weekend.

Zwemmen in de vaart kan echter zware gevolgen hebben. Het is niet enkel gevaarlijk, want er zijn heel wat doorvarende schepen, je riskeert ook een gasboete die kan oplopen tot 350 euro.