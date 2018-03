Zwembad neemt actie tegen "foute foto's"

De gemeente Maasmechelen neemt verstrengde maatregelen tegen het maken van ongewenste foto's en filmpjes in zwembaden en sporthallen. Door een aanpassing van het reglement zal het personeel zelf kunnen ingrijpen. Dat bevestigt burgemeester Raf Terwingen (CD&V).

De maatregel wordt genomen na klachten dat enkele meisjes tijdens het sporten zonder toestemming door jongens werden gefotografeerd. "Een tijdje geleden ontvingen we klachten van een aantal redders, die hadden gezien dat twee jongens foto's maakten in het zwembad. De jongens liepen in een publiekstoegankelijke ruimte, dus we konden er op dat moment niks tegen inbrengen”, zegt Terwingen.

Zelf optreden

“Ook andere gemeentes zijn daar al mee geconfronteerd, maar ze konden er niet tegen optreden. Door het nieuwe reglement wordt het mogelijk om op te treden als er storende foto's van meisjes in badpak of sportende dames worden gemaakt."

“De maatregel wordt morgen op de gemeenteraad genomen, waardoor er een gemeentelijk reglement is dat dan ook afdwingbaar is. We voeren wel een gedoogbeleid voor gewenste foto's, zoals ouders die hun kinderen fotograferen, maar bij ongewenste foto's zullen we optreden tegen die personen", aldus Terwingen.

Ingrijpen

Het personeel van de zwembaden en sporthallen zal in de toekomst dus zelf kunnen ingrijpen bij inbreuken. "De zaalwachter of de redder kan vragen om de zaal of het zwembad te verlaten. Als de situatie escaleert, kan zelfs de politie worden ingeschakeld", besluit Terwingen.

Foto: archief