Zwarte vrouw mag enkel afwassen bij Panos Zottegem

Een vrouw van Soedanese origine mocht in een filiaal van broodjeszaak Panos in Zottegem aan de slag, op voorwaarde dat klanten haar niet konden zien. Dat schrijft Het Nieuwsblad en bevestigt Karl Selleslags, directeur van Panos aan VTM NIEUWS. Hij heeft vandaag nog een gesprek met de vrouw en de uitbaatster van het filiaal.

“Natuurlijk mag je hier komen werken. Maar mensen in Zottegem worden niet graag bediend door een negerin. Hier om de hoek is een broodjeszaak failliet gegaan omdat daar een negerin werkte. Je mag afwassen, uit het zicht van de klanten.” Zo klonk de opvallende uitleg van de uitbaatster van het Panos-filiaal toen May (20) kwam solliciteren. Een verbouwereerde May deelde haar verhaal op Twitter.

(Lees verder onder de tweet)

Panos:"je mag komen werken maar best sta je niet bij de broodjes want anders verliezen we klanten. De zaak om de hoek is failliet gegaan omdat er daar een negerin werkte.Je mag vanachter de afwas doen maar best niet naar buiten komen. Aleja wij hebben niks tegen kleurlingen hoor!" https://t.co/HxybEiVwGY — May Mudawi (@mudi_may) January 9, 2018

"Ongeoorloofd"

“We nemen dit heel serieus”, zegt Selleslags aan VTM NIEUWS. “We willen ons daarom excuseren tegenover May. We onderzoeken de zaak, dit soort uitspraken zijn niet geoorloofd.”

Selleslags heeft vandaag zowel met May als met de bazin van Panos Zottegem een gesprek. “Ik wil benadrukken dat dit niet de waarden zijn die wij uitdragen, wij hebben overigens zeer veel allochtone medewerkers.”