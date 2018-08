Zwarte panter gevat op parking van hotel in Brussel

Vanmorgen vroeg is op de parking van een Ibis-hotel in Anderlecht (Brussel) een zwarte panter ontsnapt. Het dier bleef gelukkig rustig en kon door agenten op een afstand gehouden worden.

De Brusselse politie werd omstreeks 5.40 uur gebeld. “Onze agenten stelden vast dat er inderdaad een zwarte panter rondliep op de parking van het hotel”, vertelt Marie Verbeke van de politiezone Brussel-Zuid. “Er werd een dierenarts opgetrommeld, maar die moest van ver komen. De parking werd meteen afgesloten. Gelukkig bleef het dier kalm en konden ze het op afstand houden.”

“Omstreeks 7 uur daagde de eigenaar van het dier op”, vervolgt Verbeke. “Hij kon het dier, dat getraind was, meteen bij zich roepen en weer opsluiten in zijn kooi.” De man verbleef in het hotel en is in ons land omdat er vandaag filmopnames plaatsvinden met de panter. Die was opgesloten in een vrachtwagen op de parking van het hotel, maar kon blijkbaar ontsnappen.”

Hoe het dier kon ontsnappen, is voor de politie nog niet duidelijk. Er werden geen braaksporen aangetroffen aan de kooi. De politie controleerde de eigenaar. Die beschikte over alle nodige documenten om het dier bij zich te hebben.

Bij het hotel Ibis Brussels Erasme wil voorlopig niemand reageren op het voorval.