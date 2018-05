Zwarte doos in auto van wegpiraten

Deze zomer begint een proefproject waarbij een 'verklikker' wordt geïnstalleerd in het voertuig van personen die veroordeeld zijn voor een snelheidsovertreding. Dat bevestigt Vias Institute aan VTM NIEUWS. De zwarte doos speelt aan een computer allerlei gegevens door. Elke snelheidsovertreding wordt 'in real time' vastgesteld en geregistreerd.

"Personen die door een rechter veroordeeld zijn voor zware snelheidsovertredingen, riskeren een zwarte doos in hun voertuig", zegt Vias-woordvoerder Stef Willems. Het toestel zou zo'n 250 euro kosten, een bedrag dat ten laste zou zijn van de overtreder.

In eerste instantie zullen automobilisten die het sensibliseringsprogramma 'Driver Improvement' volgen, zich op vrijwillige basis kunnen inschrijven. Dat geeft hen de mogelijkheid een straf of boete te vermijden. Als het proefproject een succes is, zou de zwarte doos kunnen worden opgelegd aan onverbeterlijke wegpiraten.