Zware vechtpartij tussen jongeren na afterparty in buurt Sportpaleis

Er zijn beelden opgedoken op sociale media van een gewelddadige vechtpartij vlak bij het Antwerpse Sportpaleis. Op het filmpje is te zien hoe een 24-jarige Fransman hard wordt aangepakt door andere jongeren. De feiten dateren al van 20 juli. De politie startte een onderzoek naar poging tot doodslag en identificeerde drie verdachten. Het slachtoffer is er minder erg aan toe dan je zou vermoeden na het bekijken van de beelden.

De beelden zijn niet voor gevoelige kijkers. Ze doken vrijdag op op sociale media. “De feiten dateren van 20 juli, de dag nadien kregen we die beelden al in handen”, zegt Sven Lommaert van de Antwerpse politie. “Op het moment zelf werden onze teams opgeroepen voor een zogezegde banale vechtpartij. Toen we arriveerden, was er nog weinig aan de hand. Het is pas na het zien van de beelden dat onze recherche een onderzoek naar doodslag is gestart.”

“Het geschil situeert zich in de Tibetaanse gemeenschap. De vechtpartij deed zich ’s ochtends vroeg voor aan de Slachthuislaan na een afterparty van een Tibetaans voetbaltoernooi. Er waren vooral Fransen en Belgen met Tibetaanse roots betrokken.”

De politie kon drie verdachten identificeren. Twee Belgen van 18 en 22 jaar en een Fransman van 26. Ze hebben zelf ook lichte snijwonden opgelopen aangezien er met flessen werd gegooid tijdens het geschil (niet te zien op de beelden). De vechtpartij zou in een dronken sfeer ontstaan zijn. Het is nog niet duidelijk of de drie verdachten al gearresteerd werden.

Het slachtoffer in het filmpje is een 24-jarige Fransman. Hij liep een neusfractuur op en enkele lichte verwondingen. Twee dagen nadat hij werd toegetakeld, kon hij het ziekenhuis al zelfstandig verlaten.