Zware straffen na trouwstoet Lokeren

Veertien mensen zijn veroordeeld voor de trouwstoet die vorig jaar plaatsvond op de E17 in Lokeren. Dat heeft de politierechtbank van Dendermonde beslist. Rechter Peter D'hondt heeft geldboetes tot 4.000 euro en rijverboden tussen drie en vijf jaar opgelegd.

De feiten vonden vorig jaar in februari plaats. Na een huwelijk trok een karavaan van een twintigtal voertuigen de straat op. De auto's stopten midden op de E17 en blokkeerden er het verkeer.

Racisme

Bij de inleidende zitting een maand geleden gaf D'hondt al aan hard te willen optreden. "Dit wekt bijzonder veel agressie en zelfs racisme op bij andere bestuurders, jullie moeten toch begrijpen dat dat niet de bedoeling kan zijn. Er zijn al genoeg racisten, eigenlijk probeer ik jullie te beschermen", zei hij toen.

Rijverbod

En die toon trekt hij nu door in zijn straffen. Van de negentien beklaagden zijn er veertien veroordeeld. Zo zijn er boetes tussen 800 en 4.000 euro opgelegd en rijverboden tussen 3 en 5 jaar. Drie auto's zijn verbeurdverklaard.

"Trouwstoeten gedaan"

In zijn motivering was Peter D'hondt opnieuw fors. "De feiten zijn volstrekt onaanvaardbaar. Het is verkeersonveilig gedrag en het wekt agressie en afkeer op", klinkt het. "Het is gedaan met de trouwstoeten, tenminste in ons arrondissement", sluit hij nog af.

