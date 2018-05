Zware schade na onweer van gisteren

De zware onweersbuien trokken gisteren in de late namiddag en de avond over ons land. Vooral de streek rond Zaventem, Steenokkerzeel en Kortenberg kreeg het zwaar te verduren met ondergelopen kelders en modderstromen tot gevolg. Ook in Aalter viel het water met bakken uit de lucht. Het station daar stond helemaal blank.

De schermen werken nog, voor de rest zijn alle lichten in het station van Aalter uitgevallen. Het water staat tot boven de navel maar voor mensen die uit het station wilden geraken, zit er niets anders op dan erdoor te gaan.

Aalter

Volgens de brandweer viel er in Aalter negentig liter water per vierkante meter tijdens het onweer. Normaal valt er in mei 66 liter in een hele maand. Hele straten lopen dan ook onder water. Mensen die er toch proberen door te rijden, moeten rekenen op hulpvaardige brandweermannen. Auto's staan vast en dieren zwemmen voor hun leven.

Zaventem

Niet alleen Aalter, ook de streek rond Zaventem werd geteisterd door een zware wolkbreuk. Het zijn allemaal heel plaatselijke buien, maar met heel veel regen. Rond Zaventem viel tijdens het onweer 51 liter per vierkante meter.

Kortenberg

In de Molenstraat in Kortenberg zelf is vandaag niet veel meer te zien. Maar achter een aantal gevels die hier staan, is de ravage groot. Ondergelopen kelders, vernielde meubelen… de bewoners hebben enorm veel schade aan hun huizen vastgesteld. De kracht achter het water was enorm. De stenen op de oprit kwamen omhoog, en de smurrie legde de garagepoort plat. Alles wat binnen stond, is eraan.

Bij de buren aan de overkant is de brandweer een kelder aan het leegpompen. Vijftien ploegen heeft deze zone vannacht ingezet, uitzonderlijk veel.