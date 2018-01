Zware ochtendspits richting Antwerpen na 2 ongevallen

Door twee ongevallen is er zeer zware hinder op de E313 naar Antwerpen. Een ongeval in Antwerpen-Oost vanmorgen veroorzaakte op de E313 en de E34 al een file van 2,5 uur. Omstreeks 8.30 uur deed een ongeval in Massenhoven in de staart van die eerste file daar nog een schepje bovenop. Daardoor is de E313 volledig versperd.

Het eerste ongeval vond plaats ter hoogte van Antwerpen-Oost. Er staat op de E313 file vanaf Herentals-West en op de E34 vanaf Oelegem. Het Verkeerscentrum vraagt verkeer op lange afstand om indien mogelijk om te rijden.

Omstreeks 8.30 uur reed een vrachtwagen gevuld met borstelstelen in op de file in Massenhoven. De hele weg ligt bezaaid met de stelen en daarom is de E313 volledig versperd. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt bestuurders aan om in Herentals de snelweg te verlaten en route G te volgen.

Verkeer vanuit Hasselt naar Antwerpen of Gent rijdt beter via Brussel.

#E313 update Massenhoven. Verkeer moet de snelweg verlaten in Herentals-West en route G volgen. https://t.co/9BL10uXicq pic.twitter.com/PFAo5MHsbk — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) January 11, 2018