Zware industriebrand in Merelbeke

In het Oost-Vlaamse Merelbeke woedt momenteel een zware industriebrand. De oorzaak is onduidelijk. De politie ontruimt de buurt terwijl de brandweer het vuur onder controle probeert te krijgen.

Het is momenteel onduidelijk of de indrukwekkende rookpluim, die tot aan de E40 reikt, gevaarlijk is. De brand woedt in een verlaten industriegebouw dat enkele maanden geleden instortte.

Het dak van het gebouw stortte deze winter in onder de sneeuw. Het was sindsdien verzegeld. Buurtbewoners zijn ongerust, omdat er nog asbest in zou zitten.

De politie heeft iedereen in de buurt weggestuurd. “Mogelijk een toxische stof. Verlaat de zone en houd ramen en deuren gesloten”, roepen de politiemannen af.

De brandweer vraagt om alle ramen en deuren dicht te houden, minstens binnen een perimeter van een halve kilometer. “Momenteel is nog niet veel duidelijk, maar rook is altijd schadelijk”, klinkt het. “De melding kwam binnen om 11u20. Het vuur woedt in een bijgebouw van het bedrijf Novo.”