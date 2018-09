Zware hinder voor scheepvaartverkeer door staking

In de haven van Antwerpen is de scheepvaart vanochtend zwaar verstoord door acties van de socialistische vakbond ACOD en de christelijke vakbond ACV. Drie kwart van het scheepvaartverkeer ligt stil, de totale vertraging loopt op tot 300 uren.

De zeeloodsen legden gisteravond het werk al neer, in de loop van de nacht en vanochtend sloten alle andere loodsen en bijhorende diensten zich bij hen aan. Op de Vlaamse waterwegen worden een achttal sluizen geblokkeerd, in de eerste plaats op het hele Albertkanaal.

40 schepen liggen stil

In de haven van Antwerpen is de actie hard voelbaar. "Dinsdagochtend rond 8 uur lagen er ongeveer 40 schepen stil door de acties, goed voor in totaal 300 uren vertraging", zegt Nathalie Van Impe van het Havenbedrijf. "Drie kwart van het scheepvaartverkeer wordt geloodst door Belgische loodsen, die trafiek is volledig geblokkeerd. De schepen die door Nederlandse loodsen begeleid worden, varen nog wel, maar ook die trafiek zal stilvallen wanneer er geen plaats meer is om aan te leggen."

Van Impe verwacht dat de hinder in de loop van de dag nog sterk zal oplopen. Er worden al schepen omgeleid naar andere havens.