Zware files door hevig onweer

Door hevig onweer was het vanmorgen een van de zwaarste ochtendspitsen van het jaar. Om 9.00 uur stond er 250 kilometer op de Vlaamse wegen, later nam de drukte opnieuw af. Op heel wat plaatsen stonden straten blank en moest de brandweer uitrukken.

In Oudenaarde en andere plaatsen in de Vlaamse Ardennen wordt de brandweer massaal ingezet. "Omstreeks 7.30 uur hebben we heel wat oproepen van water en modder van de weg binnengekregen uit de omgeving van Kruishoutem", zegt woordvoerder Wendy Van Hulle van politiezone Vlaamse Ardennen aan VTM NIEUWS.

Op sociale media duiken de eerste beelden van wateroverlast op. Zo filmde een bewoonster uit Knokke hoe de Lippenslaan in geen tijd blank stond.

(Lees verder onder de video)

Zeebrugge

Ook in Zeebrugge veroorzaakte de file heel wat overlast. In de jachthaven is er zelfs een jacht 'gezonken'.

File

Het gure weer zorgt ook voor een extra drukke ochtendspits. Omstreeks 9.00 uur staat er al meer dan 250 kilometer file op Vlaamse wegen.