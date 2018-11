Zware brand in Vorst: houd ramen en deuren gesloten

De zware afvalbrand die deze ochtend omstreeks 4 uur op de Humaniteitslaan in Vorst ontstond is onder controle. Dat meldt de Brusselse brandweer. Er wordt wel nog altijd gevraag aan de Brusselaars om de ramen en deuren uit voorzorg toe te houden.

"De brandweer is nu de hoop afval aan het opentrekken en laag per laag nat aan het maken, zodat er geen heropflakkering mogelijk is. Dat zal nog tot de middag duren", vertelt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

Het gaat om een afvalberg die bestaat uit kledij, hout en andere rommel. Er zijn geen voorwerpen gevonden die toxisch zijn. Toch vraagt de brandweer aan de inwoners van het Brussels gewest en vooral de omgeving van Vorst nog om ramen en deuren toe te houden. Door de weinige wind kan het nog even duren vooraleer de rook en de brandgeur wegtrekken.

"Hoe de brand is ontstaan weten we nog helemaal niet. Het is wel bizar dat er gisterenavond omstreeks 21.30 uur op hetzelfde terrein ook al gebrand heeft en de brandweer ook tussenkwam. Het gaat om een gescheiden deel, dus we weten niet of het ene met het andere te maken heeft", aldus woordvoerder Derieuw.