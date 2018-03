Zware brand in voedingsbedrijf Vleteren

In Vleteren in West-Vlaanderen woedt op dit moment een zware brand in een voedingsbedrijf. Dat bevestigt de lokale politie Arro Ieper aan VTM NIEUWS.

Rond 16.30 uur was er een explosie in een loods van het voedingsbedrijf Lesage, een groothandel voor warenhuizen in de Westvleterenstraat. In geen tijd ontstond een uitslaande brand. “Het vuur sloeg over op de naastgelegen woning”, bevestigt Georges Aeck van de lokale politie Arro Ieper.

Meerdere brandweerposten zijn het vuur momenteel aan het blussen. “Verschillende tankwagens uit de zone komen extra water leveren. De materiële schade is groot, maar er vielen geen gewonden”, benadrukt woordvoerder Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek.

Een tiental bewoners van vier huizen hebben hun huis moeten verlaten omdat de rook hun kant uitkwam. Een feest in een zaal vlakbij werd om dezelfde reden stilgelegd. De brandweer is nog steeds aan het blussen.

Foto: Warre Saint-Germain