Zware brand in studentenkot Leuven

In de Parkstraat in Leuven heeft afgelopen nacht een zware brand gewoed in een studentenkot. “Twee studenten zijn naar het ziekenhuis afgevoerd”, zegt Stephanie Gille van de politie Leuven aan VTM NIEUWS. “Een tiental studenten is geëvacueerd.” De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Twintig na vijf kreeg de brandweer de oproep binnen. Iets na zes uur waren de vlammen onder controle. "Voor de geëvacueerde studenten wordt momenteel opvang gezocht", voegt Gille er nog aan toe. Door de brand is de Parkstraat afgesloten tussen de Naamsestraat en de Van Sestichstraat.

De Parkstraat #Leuven is afgesloten tussen de Naamsestraat en de Van Sestichstraat owv brand. Brand onder controle. pic.twitter.com/gEGScVgNCn — Politie Leuven (@PolitieLeuven) 16 februari 2018

Foto: politie Leuven