Zware brand in Pelt, rookpluim tot kilometers ver te zien

In het bedrijf Jezet Seating op het industrieterrein Nolim Park in Pelt is vanmorgen een zware brand uitgebroken. De brand gaat gepaard met een enorme rookontwikkeling. De rookpluim trekt naar het noorden richting Lommel. De brandweer is massaal ter plaatse om de vuurzee te bestrijden.

De gemeente Pelt vraagt als voorzorgsmaatregel aan omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. Er wordt ook geadviseerd de omgeving te mijden zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen.

Het aanwezige personeel in het bedrijf aan de Siberiëstraat raakte tijdig buiten. Er vielen geen gewonden.

Jezet Seating is gespecialiseerd in de productie en installatie van telescopische tribunes en stoelen voor theaters, sportzalen en auditoria.

Er is in het bedrijf veel hout aanwezig. De rookpluim is kilometers ver te zien.