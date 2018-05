Zware brand op industrieterrein Brecht

In Brecht bij Antwerpen woedt er opnieuw een brand. Deze keer in een industrieterrein vlakbij de afrit op de E19. Dat bevestigt de brandweer aan VTM NIEUWS. Die afrit is richting Nederland dan ook tijdelijk afgesloten voor het verkeer.

Volgens ooggetuigen is er een enorme grijze wolk te zien. Als je in de buurt woont hou je best nog even ramen en deuren gesloten. Gisteren was er ook al een brand in een hangar in Brecht. Op het eerste gezicht hebben de twee branden niets met elkaar te maken.

Foto's: Dennis Couteau

Bekijk ook: