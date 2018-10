Zware brand in Luik: papa en zoon komen om

Bij een zware brand in een woning in Luik zijn twee dodelijke slachtoffers gevallen. Dat meldt de politie van Luik. Het gaat om een vader en één van zijn zonen. Een ander kind raakte zwaargewond.

Het vuur brak om 17.15 uur uit in een gebouw in de straat René Delbrouck. De brandweer was snel ter plaatse, maar werd geconfronteerd met een enorme brand.

“Helaas heeft de intense brand het leven gekost aan twee inwoners van het huis”, laat de politie weten. “Een vader en zijn zoon zijn omgekomen.” De moeder en twee andere kinderen van het gezin zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Eén van die kinderen heeft ernstige brandwonden opgelopen.

De brand woedt momenteel nog steeds, de brandweer krijgt het vuur maar moeilijk onder controle.