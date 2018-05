Een hevige brand heeft vanmorgen een loods van Katoen Natie aan de de Lieven Gevaertstraat in Kapellen volledig vernield. De vlammen sloegen op een bepaald moment volledig uit het gebouw.

Verschillende brandweerkorpsen zijn ter plaatse. In de buurt zijn enkele bedrijven ontruimd. Ramen en deuren moeten gesloten blijven. Wat er in de loods zit, is nog niet duidelijk.

Foto: HLN.be